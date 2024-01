I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno recentemente eseguito un’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Nola, su richiesta della Procura locale, che riguarda otto persone coinvolte in un caso di gestione irregolare del comune di Palma Campania. Due di queste persone sono state poste agli arresti domiciliari, tre hanno ricevuto il divieto di dimora, e altre tre sono soggette al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno. Le accuse includono corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato.

Tra i destinatari dell’ordinanza si trovano il sindaco di Palma Campania, due dipendenti comunali e cinque imprenditori. Le indagini, svolte tra il 2021 e il 2022, hanno evidenziato una gestione irregolare dell’ente locale, caratterizzata dall’uso dei pubblici poteri per interessi particolaristici e clientelari.

Le investigazioni hanno rivelato irregolarità in diverse procedure di gara, come quelle relative alla manutenzione stradale, alla cura delle aree verdi, ai lavori di ristrutturazione in edifici scolastici e alle operazioni di carotaggio in aree contaminate da rifiuti. Queste procedure sono state manipolate per favorire certi imprenditori, spesso in linea con gli interessi della componente politica locale.

Gli elementi raccolti durante le indagini hanno portato il Giudice per le indagini preliminari a sospettare numerosi episodi di corruzione, in cui la funzione pubblica sarebbe stata sfruttata per l’aggiudicazione di appalti in cambio di denaro o altre utilità. Si sottolinea che il provvedimento giudiziario è preliminare e può essere oggetto di impugnazione, garantendo così il diritto al contraddittorio delle persone indagate. È importante ricordare che fino alla pronuncia di una sentenza definitiva, gli indagati non possono essere considerati colpevoli dei fatti a loro contestati.