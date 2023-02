Sanremo. Anche quest’anno porterà un po’ della città di Giugliano nel back stage del festival della canzone italiana. È l’hair stylist Michele D’Alterio che torna, dopo esserci stato già in svariate edizioni, nuovamente nella città dei fiori per l’evento musicale più importante dell’anno.

Da anni D’Alterio collabora con la Rai, tramite il gruppo moda Diffitalia. L’hair stylist giuglianese, con la sede da sempre in via Aniello Palumbo, commenta così la partecipazione: “Portiamo un po’ di Giugliano a Sanremo e questo ci riempie di orgoglio. Se questo è possibile è grazie ai miei amici e clienti che mi sostengono da sempre. Ringrazio Paolo De Maria e Patrizia Anno di Diffitalia per la fiducia accordatami anche in questa preziosa occasione”.

COMUNICATO STAMPA