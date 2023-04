Scopre la fidanzata insieme all’amante. Fa scendere i due dall’auto e scoppia la rissa. E’ quanto accaduto a Città di Castello, nella zona Ansa Del Tevere, nel perugino. Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Scopre la fidanzata in auto con l’amante: scoppia la rissa e arriva la Polizia

La vicenda risale a qualche notte fa. Come riporta La Nazione, gli agenti del Commissariato sono intervenuti a seguito di una chiamata e si sono diretti a piazzale Ferri dove era stata segnalata una lite tra due persone.

A richiedere l’intervento della polizia è stato uno dei due contendenti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, sospettando il tradimento da parte della propria compagna, si era appostato sotto l’abitazione della donna. Poco dopo ha notato l’arrivo di un’auto dal cui abitacolo sono scesi la sua fidanzata e l’altro uomo.

La fuga

Tra i due nasce una colluttazione. Volano insulti, spintoni, schiaffi e persino n pugno. A quel punto, colto dallo spavento, uno dei due chiama la polizia, l’altro risale in auto per darsi velocemente alla fuga. Gli agenti intercetteranno l’amante poco dopo per le vie cittadine. Si tratta di un 70enne, sanzionato per guida ad alta velocità. Gli agenti accompagneranno poi entrambi gli uomini negli uffici del Commissariato.