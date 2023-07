Colpo fallito nella notte a Casoria. Una banda di malviventi ha distrutto una delle vetrate perimetrali dell’istituto di credito in via Principe di Piemonte per introdursi all’interno della filiale.

Sfondano vetrata della banca a Casoria, ma il colpo va male

Qualcosa, però, è andato storto. I balordi non sarebbero riusciti infatti a raggiungere le casse e a sottrarre quindi tutto il denaro custodito. E così sono fuggiti a mani vuote.

Subito è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile che hanno eseguito i rilievi e acquisito le le immagini dai sistemi di videosorveglianza. La visione dei filmati potrebbe rivelarsi utile alle indagini per l’individuazione degli autori dell’assalto fallito.