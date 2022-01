Malore improvviso, Teresa Cordino muore a 35 anni. Sono ancora increduli gli amici e parenti di Cascano, frazione di Sessa Aurunca, ma l’improvvisa dipartita della giovane. Teresa lascia i genitori e un fratello. I funerali si terranno questo pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa di Sant’Erasmo a Cascano.

Lutto nel casertano

La notizia della scomparsa di Teresa, si è diffusa rapidamente in tutta la frazione e territorio sessano. Centinaia i messaggi lasciati sui social: “Siamo solo di passaggio – scrive Giovanni – ed a volte anche velocemente su questo mondo crudele, notizie come queste ti fanno riflettere ancora di più sul senso della vita, non portiamo rancore mai, vogliamoci bene e non rimandiamo mai nulla, potrebbe essere troppo tardi, l’età non conta è solo un dettaglio, domani per chiunque potrebbe essere troppo tardi anche per un semplice abbraccio, ciao o ti voglio bene… Teresa Cordino ci hai sconvolti tutti, non ci sono parole ma solo dolore… Riposa in Pace”.