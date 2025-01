Sparatoria in serata a Torre del Greco,. I Carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via De Bottis 4 in seguito a una segnalazione di colpi d’arma da fuoco.

Serata di paura a Torre del Greco, spari contro i vetri di un’abitazione

Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno esploso diversi proiettili che hanno colpito la porta d’ingresso e i vetri di un’abitazione. Sul luogo dell’accaduto sono stati rinvenuti e sequestrati sei bossoli, abbandonati sul manto stradale.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Le indagini sono attualmente in corso, coordinate dai Carabinieri della compagnia di Torre del Greco e dal nucleo investigativo di Torre Annunziata, per risalire ai responsabili e chiarire la dinamica dell’episodio.