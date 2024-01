Momenti di paura ieri sera a Secondigliano per il crollo improvviso di due edifici al rione Berlingieri. Alle 21 e 20 circa sono venute giù il solaio e la parete interna di due palazzine. I detriti hanno invaso il cortile di un terzo fabbricato.

Paura a Secondigliano, crolli in due edifici al rione Berlingieri

Teatro del crollo è via Paolo Giovio 22. L’allarme è scattato quando si è sbriciolato il solaio del primo fabbricato a due piani. I residenti si sono allontanati subito, in tempo per scongiurare eventuali feriti quando è venuta giù la parete interna posta a confine con vicino edificio con accesso da via Monte Faito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del fuoco e la Protezione Civile Comunale. È stato disposto lo sgombero immediato di 9 appartamenti. Sono in corso le verifiche negli immobili. I nuclei familiari che hanno trovato sistemazione autonoma ad eccezione di due famiglie nelle quali sono presenti in una due minori e nell’altra due ultranovantenni costretti a letto, della cui sistemazione si stanno occupando i servizi sociali.