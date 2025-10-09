Importante operazione contro il contrabbando di carburante condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. Nella giornata del 26 settembre scorso, nell’ambito di un piano di intensificazione dei controlli sul territorio, le Fiamme Gialle del Gruppo di Nola hanno sequestrato oltre 56.000 litri di gasolio per autotrazione di contrabbando, due automezzi, una cisterna e attrezzature per il travaso del carburante.

Sequestrati oltre 56mila litri di gasolio di contrabbando a Marigliano: due denunce

Durante l’intervento, i militari hanno individuato un autoarticolato telonato con targa romena parcheggiato all’interno di un’area privata di Marigliano. L’ispezione del mezzo ha portato alla scoperta di 28 “cubotti” da 1.000 litri ciascuno contenenti gasolio, accompagnati da documentazione risultata contraffatta. L’autista, di nazionalità romena, non è stato in grado di giustificare la provenienza del prodotto.

Nella stessa area, i Finanzieri hanno rinvenuto anche un’autocisterna riconducibile a una società italiana, pronta per il travaso del carburante, contenente altri 28.000 litri di gasolio.

Al termine delle attività, l’intero quantitativo di carburante, i veicoli e la pompa di travaso sono stati sottoposti a sequestro. Il gasolio, sottratto al pagamento dell’IVA e delle accise, avrebbe fruttato un significativo guadagno illecito sul mercato nero. Il conducente del mezzo pesante e il rappresentante legale della società italiana sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Nola per i reati di ricettazione e violazione della normativa sulle accise.