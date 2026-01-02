Si aggrava il bilancio dei danni provocati dai botti di fine anno. Un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata ai piani alti di un edificio residenziale tra Scampia e Secondigliano la notte del 31 dicembre. Nel filmato, girato da un residente e diffuso sui social, si vede chiaramente una veranda avvolta dalle fiamme mentre in strada erano ancora in corso i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.

Secondigliano, veranda in fiamme durante i festeggiamenti: incendio forse innescato dai botti

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l’incendio potrebbe essere stato causato dall’esplosione di botti o fuochi d’artificio sparati nelle immediate vicinanze. Una pratica purtroppo ancora molto diffusa durante la notte di San Silvestro, nonostante i divieti e i ripetuti appelli alla prudenza.

Le immagini mostrano il fuoco propagarsi rapidamente, illuminando la facciata del palazzo e generando momenti di forte apprensione tra i residenti. Non è ancora chiaro se ci siano stati feriti, ma l’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza durante i festeggiamenti di Capodanno. Il video è stato inviato anche al deputato Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato in campagne contro i botti illegali, come ulteriore testimonianza dei pericoli che ogni anno si ripresentano puntualmente con l’arrivo del nuovo anno.