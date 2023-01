Si avvina ad una passante, chiede un’informazione, poi si spoglia e rimane completamente nudo. Protagonista del singolare caso un ragazzo di circa 30 anni che, a Secondigliano, quartiere occidentale di Napoli, si è improvvisamente spogliato. A raccontare il fatto, ancora se ancora sconvolta, è una donna tramite la pagina social Secondillyanum – Periferiamonews.

Secondigliano, chiede informazione a una passante e poi si spoglia: corsa al Lotto

I fatti risalgono a ieri. La signora si trovava sul corso Secondigliano e stava rincasando, quando “si avvicina un ragazzo sui 30 anni chiedendomi se all’interno del palazzo ci fosse un Caf, io rispondo di sì ed entra insieme a me”. La donna, però, si accorge che c’è qualcosa che non va: il suo atteggiamento lascia intuire che il giovane ha in mente di fare qualcosa. “Ho chiuso il cancello, lasciandolo fuori”, racconta ancora la vittima.

“Quando mi richiama per chiedermi un’altra informazione, io mi giro e si spoglia, restando con le parti intime in vista”, aggiunge la signora che si dice “molto preoccupata per l’accaduto e mi chiedo se non avessi chiuso il cancello, cosa sarebbe potuto accadere”. Non è chiaro se la persona in questione soffra di disturbi psichici o se, invece, si tratti di un molestatore. L’episodio è stato denunciato dalla stessa vittima alle forze dell’ordine. Intanto nel quartiere è scattata la corsa al Lotto.