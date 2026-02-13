Ancora violenza tra le mura domestiche a Secondigliano, dove i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 38enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti nell’appartamento dell’uomo dopo una segnalazione giunta al 112. All’arrivo sul posto, i militari dell’Arma si sono trovati davanti a una scena drammatica, tra urla e tracce di sangue.

Secondigliano, accoltella il fratello dopo una lite in famiglia: arrestato 38enne

Secondo quanto ricostruito, il 38enne avrebbe prima aggredito il fratello di 20 anni, per poi scagliarsi contro l’altro fratello, 40enne, che ha riportato le conseguenze più gravi. Quest’ultimo è stato infatti colpito alla coscia con un coltello da cucina.

Mentre sul posto stava sopraggiungendo un’ambulanza del 118 per prestare le cure necessarie al ferito, i carabinieri hanno bloccato l’aggressore e avviato gli accertamenti per ricostruire l’intera vicenda. Dalle prime indagini è emerso che i maltrattamenti da parte del 38enne nei confronti dei fratelli – e anche dei genitori – si sarebbero protratti nel tempo.

Non si esclude che alla base dell’ennesimo episodio di violenza possa esserci una presunta dipendenza dalla droga. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.