Ennesimo raid di una baby-gang ai danni di un coetaneo a Napoli. Questa volta a Secondigliano, nei pressi del Quadrivio. A denunciare l’episodio è la mamma attraverso un post sui social lanciato dalla pagina Secondillyanum.

Secondigliano, lo accerchiano e gli lanciano addosso petardi: paura per un 15enne

“Ieri sera mio figlio di 15 anni – racconta la donna, nella zona del Quadrivio di Secondigliano, mentre tornava dal doposcuola, è stato accerchiato da un gruppo di ragazzini che senza alcun motivo prima lo hanno insultato, poi gli hanno lanciato dei botti. Lui, anche se un po’ spaventato, poco dopo ha fermato una pattuglia per fornire una descrizione e raccontare quanto accaduto. Confidiamo nelle forze dell’ordine per fermare queste baby gang che usano violenza gratuita contro cittadini e ragazzi che se ne stanno per fatti propri”.

L’episodio ha suscitato subito reazioni indignate da parte degli utenti. C’è chi chiede un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Uno di loro, in particolare, avanza il sospetto che si tratti di una baby-gang già protagonista di altri casi simili. “Sono sempre appostati lì – scrive -,non so se siano sempre gli stessi, ma lanciano anche botti contro le auto ferme al semaforo”.