A Secondigliano un anziano di 88 anni è stato aggredito e spinto da un gruppo di ragazzini, provocandogli un trauma cranico e facciale. È successo lo scorso sabato, a raccontare l’agghiacciante episodio di violenza è la figlia della vittima attraverso un post pubblicato su Periferiamonews.

Secondigliano, 88enne aggredito per “gioco” da baby gang: “Ha perso molto sangue”

Secondo il racconto della donna, la baby gang gli ha prima sfilato il cappello per deriderlo, poi lo hanno aggredito, spintonandolo e facendolo rovinare al suolo. Per fortuna, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 ed è stato quindi condotto in ospedale. Refertato, la vittima ha riportato un trauma cranico e facciale.

Tanti i messaggi di solidarietà e di vicinanza pervenuti in queste ore alla donna. Tra questi, c’è anche quello del parlamentare Francesco Emilio Borrelli: “Aggredire e picchiare qualcuno per divertimento è un’azione disumana, vergognosa, vigliacca. Serve una riforma della giustizia minorile. Troppi giovani criminali anche quando compiono azioni gravissime se la cavano troppo facilmente”, conclude il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana.