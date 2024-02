Si è svolta questa mattina presso il Tribunale di Milano la seconda udienza del processo contro Alessandro Impagnatiello, imputato reo confesso dell’omicidio ai danni della sua ex, Giulia Tramontano, incinta del piccolo Thiago.

Giulia Tramontano, seconda udienza del processo: Impagnatiello piange in aula

Nel corso del secondo “round” del dibattimento, sono stati confermati indizi importanti a carico di Impagnatiello. Tra questi le ricerche internet che il giovane faceva mesi prima dell’omicidio, a riprova della premeditazione che ci sarebbe stata alla base del delitto.

Nel dettaglio, il 5 febbraio dell’anno scorso, mentre era all’aeroporto di Malpensa ad aspettare Giulia che rientrava da Napoli, sul suo smartphone faceva ricerche sul “cloroformio”, qualche giorno dopo acquistato via internet sotto falso nome e poi ritrovato in cantina. È un particolare emerso dalla deposizione di un maresciallo dei carabinieri.

Le ricerche sono state innumerevoli e sono partite dal dicembre 2022 per poi proseguire fino a pochi giorni prima dell’omicidio. Tra le chiavi di ricerca anche “veleno per topi incinta”, “veleno per topi in gravidanza” e “veleno per topi uomo”.

Il teste ha spiegato, definendola “fondamentale”, la ricerca del 7 gennaio dell’anno scorso: “ha visualizzato una pagina” che riguardava “quanto veleno per topi” era necessario “per uccidere una persona”. L’esito dell’autopsia su Giulia e Thiago tra l’altro ha dato esito positivo al veleno per topi. Veleno di cui sono state trovate e sequestrate due bustine nello zaino dell’imputato.

Le foto dell’orrore

Durante l’udienza sono state mostrate anche le foto che ritraggono il corpo senza vita di Giulia, colpito dalle coltellate e parzialmente bruciato. In quel momento Impagnatiello non ha avuto il coraggio di sollevare lo sguardo e ha cominciato a piangere, singhiozzando. L’imputato ha tenuto la testa tra le mani, evitando il contatto visivo con le immagini.

La lettera della mamma

Poche ore prima dell’inizio del processo, la mamma di Giulia, Loredana Femiano, ha pubblicato una storia commovente su Instagram, dedicata alla figlia. “Amore nostro, oggi si parlerà di te, di come siete stati strappati alla vita, di come con tutte le tue forze hai cercato la verità, a costo della vostra splendida vita. Tu sarai sempre per noi la nostra immensamente Giulia e Thiago il nostro angelo. Lotteremo per te fino all’ultimo respiro”.