Scoperto arsenale dei Casalesi tra Castel Volturno e Giugliano: anche tre lanciarazzi anticarro pronti all’uso

Tre lanciarazzi anticarro pronti all’uso sono stati rinvenuti all’interno di un arsenale sotterrato, probabilmente riconducibile al clan dei Casalesi, scoperto dalla Polizia di Stato tra Giugliano e Castel Volturno. Il deposito di armi era nascosto in un terreno di proprietà del Demanio Statale.

A individuare il luogo preciso sono stati i poliziotti della Squadra Mobile di Caserta, al termine di una complessa attività di intelligence e controllo del territorio. Sul posto è intervenuto anche un escavatore e, grazie all’uso di sofisticati metal detector, gli agenti hanno dato il via agli scavi che hanno portato al ritrovamento dell’arsenale.

Armi da guerra pronte al fuoco

Oltre ai tre lanciarazzi anticarro, gli investigatori hanno sequestrato una mitraglietta, quattro fucili d’assalto, una carabina di precisione, un fucile a pompa e otto pistole, tra revolver e semiautomatiche, tutte perfettamente funzionanti e pronte al fuoco, insieme a circa 600 cartucce. Secondo i primi accertamenti, molte delle armi proverrebbero da Paesi dell’Europa dell’Est, a conferma dell’esistenza di canali internazionali di approvvigionamento.

Lanciarazzi distrutti, indagini in corso

I lanciarazzi anticarro sono stati immediatamente fatti brillare dagli Artificieri della Polizia di Stato, mentre le altre armi sono state poste sotto sequestro. Le indagini sono ora concentrate sul verificare se l’arsenale sia stato utilizzato in precedenti episodi criminali e soprattutto a chi fosse destinato, in un’area da anni sotto osservazione per la presenza della criminalità organizzata.