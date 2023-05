Da Napoli a Maranello per incontrare la fidanzata: Fortunato muore in autostrada

Tragedia sulle strade del nord Italia. Un giovane di Napoli, Fortunato Petrucci, 24 anni, è morto dopo un terribile incidente avvenuto a Pozza di Maranello, nel modenese.

Lutto a Napoli, schianto mortale in autostrada: Fortunato muore a 24 anni

Come riportano i quotidiani locali, il 24enne era giunto in Emilia per ricongiungersi con la fidanzata di 18 anni che vive a Sassuolo per motivi di lavoro. I due erano in auto, quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò con a bordo due uomini. Lo schianto è stato violentissimo e i traumi riportati dal ragazzo sono apparsi subito molto gravi al personale sanitario del 118 atterrato sul posto con l’elisoccorso.

Inutile la corsa disperata al Trauma center di Baggiovara. I medici hanno fatto l’impossibile, ma le ferite riportate nell’impatto erano troppo profonde. Purtroppo Fortunato non ce l’ha fatta ed è morto nella notte alcune ore dopo essere arrivato al Pronto soccorso. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Sassuolo per i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità.

I post commoventi

La notizia in poco tempo ha attraversato l’Italia arrivando al capoluogo campano, raggiungendo i famigliari e gli amici di Alex. “Come si riesce a vivere senza di te, tu eri il nostro vivere”, le parole strazianti del papà Enrico sulla sua pagina Facebook, seguite da un’onda enorme di commozione e incredulità da parte di amici e conoscenti. “Un ragazzo esemplare”, scrive un amico. “Un ragazzo splendido, buono, educato e pieno di valori”, le parole lasciate in un altro dei tanti commenti.