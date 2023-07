Incidente mortale nella notte a Castel Volturno. Un centauro è deceduto a seguito di uno schianto tra un’auto e una moto.

Incidente mortale a Castel Volturno

L’impatto fatale si è verificato intorno alle 23 di ieri sera (8 luglio) lungo la SS7 bis, all’uscita Domiziana Pinetamare, precisamente in via Napoli nel comune di Castel Volturno. Stando a prime ricostruzioni, l’uomo che era alla guida della moto sarebbe stato sbalzato dal mezzo a seguito dello scontro e ritrovato poi senza vita in un canneto nelle vicinanze della strada.

Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco ma per il conducente della moto non c’è stato nulla da fare.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell’incidente e alla rimozione dei detriti presenti sulla strada per ripristinare le normali condizioni di viabilità.