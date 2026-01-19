Sciopero lavoratori mensa Caserma Niutta a Capodichino. Uiltucs: possibile rischio occupazionale

Gli addetti alla mensa della Compass Group Italia, in servizio presso la caserma Ugo Niutta di Capodichino, hanno vissuto per anni una situazione di forte difficoltà economica e organizzativa.

L’azienda, negli ultimi mesi, ha fatto ricorso a strumenti di sostegno al reddito, mentre tre lavoratori sono già usciti dall’appalto.Ora, in vista del cambio di appalto, la società dichiara di non avere più problemi economici e di impiegare personale esterno, senza alcun confronto preventivo con i sindacati. Una posizione che – secondo la Uiltucs Campania – contraddice quanto sostenuto in precedenza, quando la riduzione dei pasti veniva indicata come causa delle difficoltà.

Il sindacato chiede rispetto per i lavoratori, che per mesi hanno visto diminuire le proprie retribuzioni, e chiede alla committenza di farsi garante del mantenimento di tutti i livelli occupazionali nel prossimo cambio di gestione.La Uiltucs Campania annuncia infine che vigilerà attentamente sul rispetto della procedura di cambio appalto prevista dal contratto nazionale.

Comunicato stampa