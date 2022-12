Sciopero benzinai e disagi in vista per tutti gli automobilisti che nei prossimi giorni dovranno percorrere lunghe distanze in macchina.

Per tre giorni, infatti, sulle autostrade italiane non sarà possibile fare benzina. Le sigle sindacali dei gestori dei distributori, Faib, Fegica ed Anisa, hanno proclamato lo sciopero nelle aree di servizio di tutto il Paese, dalle 22 di martedì 13 dicembre alle 22 di venerdì 16.

Sciopero benzinai per 3 giorni: i motivi

Nel comunicato le associazioni di categoria hanno parlato di uno “stato di assoluto degrado a cui sono state sottoposte le aree di servizio autostradali, sia in termini di prezzi dei carburanti e della ristorazione, del tutto abnormi e fuori mercato, sia in termini di standard qualitativi”, spiegando di avere già scritto “ai ministri del precedente e dell’attuale governo senza tuttavia che sia stata fornita alcuna risposta, né accordato l’incontro urgentemente richiesto”.

Per le associazioni sindacali lo sciopero rimarrebbe dunque l’unico strumento dei proprietari degli impianti autostradali per “scoperchiare una pentola ormai marcia che sembra essere funzionale a tutti – governi, autorità di garanzia competenti, concessionari, marchi della ristorazione, compagnie petrolifere ed ora persino quelle elettriche – tranne che ai gestori ed ai consumatori che, infatti, in meno di dieci anni, hanno tagliato dell’80% i loro acquisti in autostrada”.

Lo sciopero dei benzinai delle aree di servizio autostradali sarà organizzato secondo le seguenti modalità: sospensione delle attività e conseguente chiusura degli impianti per 72 ore consecutive, dalle ore 22:00 di martedì 13 dicembre 2022 alle ore 22:00 di venerdì 16 dicembre 2022.