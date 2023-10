Saranno Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro i tre commissari che amministreranno il Comune di Caivano per i prossimi 18 mesi dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Uno scioglimento che – secondo Antonio Angelino – ex consigliere comunale d’opposizione non cade come un fulmine a ciel sereno Completamente negativo è il giudizio che l’esponente del gruppo “Caivano Conta” ha dell’ex sindaco Enzo Falco, non indagato a differenza di 3 esponenti della sua maggioranza (l’ex assessore Peluso, , l’ex consigliere comunale Giovanbattista Alibrico e il già segretario di Italia Viva Armando Falco).

Ai nostri microfoni l’ex consigliere Antonio Angelino: