Schiuma e rifiuti in mare tra Arco Felice e Lucrino. Il sindaco: “Non fate il bagno”

Schiuma, rifiuti galleggianti, pesci morti e acqua sporca. È lo scenario che si è presentato agli occhi di molti bagnanti in questi giorni nel tratto di mare compreso tra Arco Felice e Lucrino. Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, fa sapere che ha richiesto urgentemente all’Arpac di effettuare i rilievi per constatare lo stato di salute del tratto di mare che finora è risultato sempre balneabile. Nel frattempo, però, il primo cittadino consiglia, in via cautelativa, di non fare il bagno nel tratto di costa indicato.

Tutti gli impianti di sollevamento presenti lungo il litorale sono stati già controllati, anche per capire se ci sia qualche blocco alle pompe o un malfunzionamento che abbia potuto provocare la fuoriuscita in mare. Da un primo sopralluogo, però, tutto è risultato nella norma. Non si esclude, invece, l’ipotesi di qualche scarico a mare abusivo che in poche ore avrebbe provocato il danno ambientale. “I risultati saranno comunicati non prima di domani mattina – ha assicurato Manzoni in un post pubblicato ieri sulla sua pagina Facebook – e saranno immediatamente diffusi”. Nel caso di esiti con valori di inquinamento oltre la soglia, scatterebbe immediatamente il divieto di balneazione. Da due giorni, però, dopo il sold out di Ferragosto, le spiagge sono semivuote e nei tratti di arenile pubblico, in particolare quelli tra Arco Felice e Lucrino, i bagnanti si riducono a poche decine di persone.