Tragedia lungo la SS268 in direzione Napoli all’altezza dello svincolo Somma Vesuviana Sud.

Schianto terribile sulla 268 a Somma Vesuviana, un morto

Per cause in corso di accertamento, una Fiat 500L guidata da un uomo ancora da identificare, è finita ad alta velocità contro il guardrail. L’uomo ha perso la vita sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna il e medico legale per i rilievi e accertamenti di rito. La circolazione stradale è stata interrotta nel tratto interessato dall’evento.

Secondo i primi accertamenti, il proprietario del veicolo ne aveva denunciato oggi il furto presso i carabinieri di Pagani. È verosimile che l’auto fosse guidata dall’autore del furto. Gli accertamenti continuano, l’identificazione ancora in corso.