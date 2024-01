Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato questa notte a Casoria intorno all’1.30: un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro un new jersey posizionato a bordo strada.

Schianto nella notte a Casoria, auto contro new jersey

L’incidente si è verificato precisamente all’uscita dell’Uci Cinema nel tratto di strada in direzione Giugliano. La vettura si è schiantata contro il blocco di cemento che separa le due carreggiate. Il conducente dell’auto non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e un’ambulanza con gli operatori del 118 che hanno prestato i soccorsi sul posto.