Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 settembre, intorno alle 18:30, nei pressi del cimitero comunale di Villaricca. Un uomo di 39 anni, Mario Valletta, ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente con il suo scooter.

Schianto mortale a Villaricca: addio a Mario Valletta: il 39enne è morto sul colpo

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe impattato un Fiat 500 grigia perdendo poi il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra e battendo violentemente la testa sul marciapiede. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, giunto rapidamente sul posto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, cui sono affidate le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti anche i carabinieri della locale stazione, che hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area. La vittima, originaria di Villaricca ma residente a Milano per motivi di lavoro, era rientrata in paese da qualche settimana per trascorrere un periodo con la madre. Momenti di dolore straziante si sono vissuti davanti al cimitero, quando i familiari hanno raggiunto il luogo dell’incidente.