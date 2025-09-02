Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul caso delle foto rubate che ha travolto politiche, influencer e attrici italiane. Secondo quanto riportato dal quotidiano Domani, al centro delle indagini ci sarebbe un uomo di 45 anni originario di Pompei, nel napoletano, ma residente a Firenze, identificato come Vittorio Vitiello.

Scandalo foto hot, individuato il gestore del sito Phica.eu: è un 45enne della provincia di Napoli

Vitiello risulterebbe titolare dal 2023 di una piccola società in Italia e, secondo gli accertamenti, sarebbe l’amministratore del sito www.phica.eu, la piattaforma finita nell’occhio del ciclone per la diffusione illecita di materiale sensibile.

Le forze dell’ordine stanno ora passando al setaccio l’attività legata al portale per ricostruire la rete di contatti e capire se vi siano altre figure coinvolte. L’indagine, che sta suscitando clamore mediatico e indignazione, punta a far luce su un fenomeno che solleva gravi interrogativi sul tema della sicurezza online e della tutela della privacy. Il caso è in continua evoluzione e non si escludono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.