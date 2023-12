Polemiche a Villaricca per la questione casette di Natale. Insorge la minoranza. Il motivo del contendere? Il costo sostenuto dal Comune per l’istallazione degli stand natalizi. Le strutture posizionate in piazza Maione sino a qualche giorno fa sono costate ben 35.000 euro.

Scandalo di Natale a Villaricca: spesi 3500 euro al giorno per otto casette in piazza

Per Nicola Campanile, il Natale a Villaricca è stato un “flop completo”. Dello stesso avviso anche il consigliere Maisto che definisce la scelta “assurda”. Parla di “vergogna assoluta” il gruppo di Napoli Nord. Sugli scudi la maggioranza.

Gli uomini di Gaudieri hanno promesso di approfondire la vicenda per un impegno di spesa che è parso a tutti troppo esoso. Basti pensare che nella vicina Calvizzano per 25 casette e 5 impianti audio luci per 5 eventi, l’amministrazione a guida Pirozzi ha speso meno di 15.000 euro ovvero meno della metà.

A Villaricca invece sono costate 3500 euro al giorno, per comprarle su qualsiasi sito internet ci sarebbero voluti al massimo 16.000 euro. Per fittarle per più dieci giorni si è speso 35.000 euro.