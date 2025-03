Scampia, perseguita la moglie insieme a 6 persone per un sospetto tradimento: 7 misure cautelari

Tutto sarebbe iniziato dal sospetto di un tradimento. Una donna di Scampia sarebbe stata perseguitata dal marito, ossessionato dall’idea di un’infedeltà, con la complicità di altre sei persone. È questo il quadro ricostruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato il gip del Tribunale di Napoli a emettere un’ordinanza cautelare nei confronti di sette individui, tra cui il coniuge della vittima. Per cinque di loro è stata disposta la custodia in carcere, mentre per gli altri due è stato stabilito il divieto di avvicinamento.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di rapina, atti persecutori e violazione di domicilio. Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Scampia e coordinate dalla DDA, si sono sviluppate nel massimo riserbo, con pochi dettagli forniti dagli inquirenti.

Secondo la ricostruzione investigativa riportata in una nota della Questura di Napoli, la donna sarebbe stata vittima di ripetuti episodi di minacce e molestie, che le avrebbero causato un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità e quella dei figli. Un’escalation di violenze culminata con una rapina e l’intrusione nella sua abitazione, il tutto motivato dal sospetto – mai accertato – di una relazione extraconiugale.