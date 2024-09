Gli occupanti di diversi appartamenti nelle Vele Gialla e Rossa a Scampia dovranno lasciare le loro abitazioni con effetto immediato. La decisione è stata presa dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi ha firmato due ordinanze distinte per l’evacuazione degli alloggi a rischio. Le ordinanze identificano gli appartamenti che devono essere liberati, circa una cinquantina in totale, a causa dei gravi rischi per la sicurezza pubblica e privata.

Motivi di sicurezza alla base dell’evacuazione

La scelta di sgomberare le Vele Gialla e Rossa è stata motivata da ragioni di sicurezza. “I rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità” sono stati citati come motivo principale delle ordinanze. Queste due strutture, di proprietà del Comune di Napoli, presentano problemi strutturali simili a quelli della Vela Celeste, che ha subito il crollo delle passerelle lo scorso luglio. Dopo quell’incidente, la Vela Celeste è stata completamente liberata per prevenire ulteriori pericoli.

Un processo di rigenerazione urbana in corso a Scampia

Negli ultimi anni, il quartiere di Scampia ha visto un significativo processo di rigenerazione urbana. Diverse Vele, simboli di degrado e insicurezza, sono state demolite per fare spazio a nuovi edifici moderni e funzionali. L’evacuazione delle Vele Gialla e Rossa rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della vita per i residenti.

Le operazioni di sgombero sono già in corso, e le autorità locali stanno lavorando per garantire che l’evacuazione avvenga nel modo più sicuro ed efficiente possibile. La priorità è quella di salvaguardare l’incolumità degli abitanti e avviare quanto prima i lavori di messa in sicurezza o demolizione delle strutture pericolanti.