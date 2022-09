È stato arrestato questa mattina a Scampia uno dei vertici del clan della Vanella Grassi.

Scampia, arrestato il vertice del clan

I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato Scampia, a Napoli, in via Roma verso Scampia, hanno ammanettato Antonio Coppola, 31 anni, condannato per associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di droga, per un residuo di pena di 3 anni, 10 mesi e 25 giorni.

Il 31 è considerato, attualmente, uno dei vertici del clan napoletano della Vanella Grassi. È il nipote di Salvatore Petriccione , alias “o Marinaro” fondatore del clan, attualmente detenuto presso il carcere di Voghera (PV) in quanto destinatario nel febbraio 2022 di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio.

Napoli, il clan della Vanella Grassi

Il gruppo della Vanella Grassi è un’organizzazione criminale che detiene il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti e delle estorsioni nella zona di Secondigliano, Scampia e San Pietro a Patierno, nasce da un’evoluzione storica del clan Di Lauro e che ha accorpato nella propria compagine i clan “Leonardi” e “Marino”.