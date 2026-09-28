Scampia, agguato allo Chalet Bakù: 23enne ferito a colpi di pistola, è grave

NAPOLI – Ancora sangue nell’area nord di Napoli. Un ragazzo di 23 anni è stato ferito a colpi di pistola questa sera a Scampia, in via Federico Fellini, all’interno del complesso popolare conosciuto come Chalet Bakù.

Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe nipote di un ras del clan Abete-Abbinante, gruppo storicamente legato agli Scissionisti. Contro di lui sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola.

Il 23enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove sarebbe arrivato in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’agguato, individuare chi ha sparato e chiarire il movente.

La sparatoria arriva in un momento particolarmente delicato per la periferia nord di Napoli, già segnata nelle ultime settimane da diversi episodi di sangue tra Miano, Piscinola e Secondigliano.

Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti tra i diversi episodi e possibili tensioni negli ambienti della criminalità organizzata. Al momento, tuttavia, non ci sono elementi ufficiali per ricondurre l’agguato a una nuova faida tra clan.