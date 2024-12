Sarnataro sulla candidatura alle regionali: “Sto valutando, sono troppo giovane per andare in pensione”

Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha recentemente alimentato il dibattito politico locale con un post su Facebook in cui ha annunciato di stare considerando una candidatura alle elezioni regionali del prossimo anno. Durante un’intervista a Campania Oggi con Giovanni Russo, Sarnataro ha spiegato le motivazioni dietro questa ipotesi, le difficoltà legate alla decisione e il clima politico che sta vivendo la Campania.

Un sondaggio e i dubbi sulla candidatura

“Ho aperto un sondaggio su Facebook per capire cosa ne pensassero i cittadini. È stato un plebiscito, i riscontri sono stati molto positivi, sia pubblici che privati,” ha dichiarato Sarnataro, visibilmente soddisfatto del sostegno ricevuto. Tuttavia, il sindaco ha sottolineato di non aver ancora preso una decisione definitiva. “La situazione politica regionale è confusa, specialmente per chi, come me, appartiene al centrosinistra. La divisione interna al nostro schieramento mi preoccupa.”

A complicare ulteriormente il quadro, la recente norma che impone ai sindaci di dimettersi dalla propria carica tre mesi prima delle elezioni regionali. “Non è una scelta semplice. Lasciare il ruolo di sindaco, che considero il più bello della mia vita richiede senso di responsabilità. Dovrei dimettermi a luglio, ma al momento è presto per decidere.”

Le tensioni in maggioranza e il confronto con Giovanni Porcelli

L’eventualità di una candidatura di Sarnataro ha generato qualche tensione nella maggioranza a Mugnano, dove un gruppo di consiglieri è vicino al consigliere regionale Giovanni Porcelli, anch’egli originario della città. Sarnataro ha minimizzato i contrasti: “Conosco Giovanni da tempo e siamo entrambi abituati a decidere indipendentemente dalle scelte dell’altro. Se ci saranno le condizioni, potremo anche trovare un accordo, come è accaduto nel 2020.”

Sarnataro ha però ribadito che la politica non si ferma per chi conclude un mandato amministrativo. “Non potendomi ricandidare come sindaco, qualcuno potrebbe dire che è ora di lasciare la politica. Ma penso di essere ancora troppo giovane per andare in pensione. Ci sono tanti modi per continuare a contribuire.”

Una riflessione aperta sul futuro

Nonostante l’entusiasmo mostrato dal pubblico e le opportunità che si prospettano, Sarnataro rimane cauto. “La mia eventuale candidatura è legata alla chiarezza del contesto politico. Stiamo valutando. Intanto, ringrazio tutti per l’affetto e il sostegno ricevuti.”