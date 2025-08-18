Un violento incendio ha completamente distrutto uno yacht di 24 metri ormeggiato nel porto turistico di Sapri, nel salernitano. Le fiamme sono divampate intorno alle 20:30 di sabato sera e hanno tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, intervenuti insieme alla Capitaneria di Porto, ai carabinieri e alla polizia locale.

Sapri, yacht di lusso distrutto da un incendio nel porto turistico: paura tra residenti e turisti

L’imbarcazione, un Pershing di proprietà di un notaio salernitano, al momento del rogo era vuota: il proprietario si trovava a cena fuori con il figlio e un membro dell’equipaggio. Nessuno è rimasto ferito.

La colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha suscitato paura tra residenti, turisti e diportisti. I soccorritori hanno trainato lo yacht in fiamme fuori dallo scalo per evitare che il fuoco coinvolgesse le altre imbarcazioni ormeggiate.

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Tra le ipotesi, anche quella di un corto circuito. Sono state inoltre avviate verifiche sull’impatto ambientale, poiché la combustione dei materiali a bordo ha sprigionato sostanze potenzialmente inquinanti finite in mare.