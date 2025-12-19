Sapri, ladri travestiti da Babbo Natale assaltano furgone di un corriere e rubano pacchi

A Sapri, nel salernitano, due ladri travestiti da Babbo Natale hanno assaltato il furgone di un corriere, rubando numerosi pacchi destinati alle consegne natalizie. Secondo quanto ricostruito, i due malviventi hanno approfittato del periodo natalizio per passare inosservati, indossando il costume del personaggio simbolo delle feste.

Sapri, il furto mentre il corriere effettuava una consegna

Il colpo è stato messo a segno mentre il corriere si era allontanato dal veicolo per effettuare una consegna. Al suo ritorno, ha trovato lo sportello del furgone aperto e lo spazio di carico visibilmente svuotato. Oltre ai pacchi, i ladri hanno portato via anche il telefono cellulare dell’operatore. Dopo il furto, i due Babbi Natale si sono dileguati nei vicoletti nei pressi della piazza dove si trova l’ufficio postale, facendo perdere le proprie tracce.

Indagini dei carabinieri e allarme sui social

Subito dopo l’accaduto è scattato l’allarme sui social network, dove diversi cittadini hanno segnalato l’episodio e invitato alla prudenza. I carabinieri sono ora al lavoro per accertare i fatti e individuare i responsabili.