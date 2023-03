Lo avrebbero inseguito, senza mai farsi notare, per un tempo indefinito. Poi, una volta giunti in via Solimene, quartiere difficile di Sant’Antimo, i sicari sono entrati in azione esplodendo una raffica di colpi contro Antonio Bortone, 26enne del posto con precedenti per droga. Mentre è rimasto ferito Mario D’Isidoro, 29 anni.

Sant’Antimo, ucciso 26enne vicino al clan: si segue pista della droga

Come anticipa Il Mattino entrambi sono ritenuti, secondo la Dda e gli stessi investigatori, affiliati al clan Ranucci, cosca più debole rispetto a quella dei “Verdi” e dei “Puca” che controllano il territorio di Sant’Antimo.

La dinamica

L’omicidio si è consumato dieci minuti dopo le venti. Bortone era a bordo del suo scooter quando è stato ricoperto da una pioggia di piombo. Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Castello di Cisterna, diretti dal maggiore Andrea Coratza, e i militari della Compagnia di Giugliano, guidati da Matteo Alborghetti. Ma degli assassini di Bortone non vi era già più traccia, subito dopo l’agguato sono fuggiti via. Sul posto anche un’ambulanza del 118, i cui sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne.

Nessuna informazione utile invece è stata fornita da Mario D’Isidoro, rimasto ferito nell’agguato. Teleclubitalia apprende che il 29enne è stato attinto da due colpi di pistola: uno allo sterno con foro di uscita al petto e un altro al gluteo. Trasportato al Moscati di Aversa, i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico per rimuove il proiettile. Le sue condizioni non sono giudicate gravi. Attualmente è ricoverato nel reparto di chirurgia del nosocomio normanno.

L’ipotesi

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, neanche quella del controllo dello spaccio. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di individuare i killer e la direzione in cui questi sono scappati.