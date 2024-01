Derubati 5 volte in 12 mesi. È la denuncia di un panificio di Sant’Antimo svaligiato per l’ennesima volta dai ladri.

Sant’Antimo, panificio svaligiato 5 volte in 12 mesi: la quinta volta nel 2024

“In 12 mesi è la quinta volta che nel pieno della notte veniamo svegliati dall’antifurto a causa di queste bande di criminali che scassinano negozi. Il 2024 è iniziato come è finito il 2023 ( gennaio, giugno, novembre, dicembre), noi con la voglia di lavorare e loro con la voglia di rubare”, scrivono su Facebook i titolari del panificio Petrone di Sant’Antimo di via Galileo Galilei. L’ultimo furto è avvenuto la notte del 5 gennaio, quando quattro balordi incappucciati hanno forzato la saracinesca del locale e si sono introdotti all’interno.

Quella del panificio Petrone è la denuncia che è un po’ il grido di aiuto di tanti cittadini, commercianti ed imprenditori di tutto il territorio napoletano e campano vittime di continui furti e rapine, come dimostrano le continue segnalazioni e gli innumerevoli appelli che ogni giorno giungono al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“In questo modo, lasciando la cittadinanza in balia di delinquenti e criminali, si sta ammazzando l’economia, l’imprenditoria e la voglia di continuare a vivere qui – commenta Borrelli -. Chiediamo da tempo un nuovo piano di sicurezza e ce lo promettono da mesi e mesi ma noi ancora non lo vediamo, così come pure i cittadini. Si faccia qualcosa di serio e concreto per fermare la criminalità e quest’ondata inarrestabile di furti e rapine”.