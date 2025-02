Sant’Antimo, “non porti il velo”: 25enne minaccia ex collega e si presenta al negozio col bastone

Un episodio inquietante ha scosso Sant’Antimo, dove un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri di Qualiano per ripetute intimidazioni e discriminazioni nei confronti di una ex collega di lavoro, colpevole di non “portare il velo”.

La vittima, una 27enne di origine indiana, lavorava in un negozio di casalinghi dove, per alcuni mesi, ha condiviso i turni con l’uomo. Dopo la scadenza del suo contratto, il giovane ha iniziato a presentarsi frequentemente davanti al negozio, non per contestare questioni lavorative, ma per minacciare la donna. Le visite sono diventate sempre più frequenti e cariche di tensione, trasformando la quotidianità della 27enne in un vero incubo.

Le intimidazioni sono proseguite per giorni, accompagnate da commenti discriminatori e riferimenti culturali ostili. L’uomo avrebbe più volte sottolineato che, nel suo paese, le donne dovrebbero coprirsi il volto con il velo, aumentando la pressione psicologica sulla vittima.

Il momento più critico si è verificato quando l’aggressore si è presentato davanti al negozio con una rosa in una mano e un coltello nell’altra, cercando un contatto con la donna. L’intervento del personale di vigilanza ha evitato il peggio, ma il giovane ha continuato a ripresentarsi fino all’episodio decisivo avvenuto ieri mattina. Questa volta, impugnando un bastone, ha tentato nuovamente di avvicinare la vittima. La 27enne, ormai esasperata e spaventata, ha chiamato il 112.

L’arresto

L’intervento tempestivo dei carabinieri di Qualiano ha posto fine all’escalation di minacce: il 25enne è stato arrestato e il bastone sequestrato. L’arresto è stato convalidato e il tribunale ha emesso una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena. A tutela della vittima, è stato disposto il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico, una misura che garantirà maggiore sicurezza alla donna.