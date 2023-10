Sono stati arrestati due uomini, il 45enne Salvatore Iasevoli e il figlio Stefano, 23 anni, sospettati di avere aperto il fuoco nella rissa scoppiata ieri mattina, verso le 5, all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, in via Palmentola. I due sono accusati di concorso in tentato omicidio e detenzione illecita di arma da fuoco.

Sant’Anastasia, sparatoria al McDonald’s: arrestati padre e figlio

All’origine di tutta la vicenda ci sarebbe un sorpasso lungo la coda del McDrive: un’auto in cui c’erano alcune ragazze avrebbe superato le altre in fila. Durante la zuffa due persone sono rimaste ferite: Rosario Liguoro, 23 anni, di Sant’Anastasia, è stato raggiunto alle gambe da colpi di arma da fuoco ed è in prognosi riservata (in pericolo di vita, è stato sottoposto a tre interventi chirurgici), mentre Renato Cerracchio, 22 anni, di Pomigliano d’Arco, è stato colpito alla testa con una mazza.

Secondo quanto accertato, Stefano Iasevoli avrebbe chiesto l’intervento del padre, indicandogli al suo arrivo la persona da colpire. Salvatore avrebbe quindi esploso diversi colpi contro Liguoro, colpendolo alla gamba e contro suo fratello (senza colpirlo).

Le indagini

Al vaglio degli investigatori le testimonianze raccolte sul posto, le immagini dei sistemi di videosorveglianza e anche i numerosi video ripresi con i cellulari e poi postati sui social. Alcuni video sono stati inviati anche al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che li ha pubblicati sui suoi profili social: “Sono sconcertanti”, commenta. “Dalle immagini si vede come i protagonisti di questo episodio non si siano fatti scrupolo di sparare tra la gente in un luogo affollato di giovani per un sabato di movida. A terra restano i segni dei proiettili e del sangue”.