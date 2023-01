E’ morta a soli 14 anni Anna Maione, giovanissima stroncata da un malore che non le ha lasciato scampo. Sembra che a colpirla sia stato un aneurisma. Dopo il ricovero ospedaliero, nonostante le preghiere dei familiari e degli amici, il cuore di Anna ha smesso di battere gettando l’intera comunità di Sant’Anastasia nello sconforto.

Muore a 14 anni stroncata da un malore: addio ad Anna Maione

A rendere nota la notizia dello stato di salute di Anna, a poche ore dalla morte, quando c’era ancora qualche flebile speranza, è stato il papà, Giuseppe, attraverso un commovente post apparso su Facebook. “Non parlo tanto dei mie figli sui social. Oggi voglio però portare una testimonianza della mia principessa, la mia piccola guerriera che sta combattendo quella che oggi è la sua più grande battaglia. Una ragazza solare, pulita e grata per qualsiasi cosa o situazione, seppur a nostri occhi possa apparire irrilevante. Oggi non sei sola nella tua battaglia c’è il Signore con te, ma non sentirti vicino con un semplice sorriso uno sguardo d’intesa o un tuo semplice Papo ti amo, mi crea un vuoto incolmabile”.

Sportiva, dal sorriso contagioso, Anna era nota soprattutto per la sua grande passione per la pallavolo. Sono decine le immagini sui social che la ritraggono mentre fa una battuta o un lancio in un campo da gioco. “Tutta la società LIONS Volley Latina – si legge in un altro messaggio – esprime le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Maione e alla società Pianeta Volley Aprilia per la prematura scomparsa della piccola Anna, incontrata più volte sui campi in questi ultimi mesi”.

I funerali

L’intera comunità di Sant’Anastasia, nonostante gli appelli e le preghiere rivolte alla Madonna dell’Arco, oggi piange una ragazza di appena 14 anni. I funerali si terranno martedì, 10 gennaio, presso la chiesa di S.Giovanni Battista a Lanuvio (Roma), dove la giovane viveva con la famiglia.