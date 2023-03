Un gesto comune. Uno di quelli che ripeteva ogni sera. Scendere da casa e gettare la spazzatura. Ieri, però, quell’abitudine ha anticipato una tragedia. A Santa Maria Capua Vetere, in via Vittorio Emanuele II, un uomo di 67 anni, di nome Gerardo, ha perso la vita, probabilmente stroncato da un malore.

Santa Maria Capua Vetere, si sente male mentre va a lanciare la spazzatura: morto 67enne

La vittima abitava in un parco residenziale della cittadina sammaritana. Ieri sera è sceso per disfarsi dell’immondizia quando avrebbe accusato un malore in strada. A notarlo accasciato a terra alcuni passanti, che hanno prontamente allertati i soccorsi.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i sanitari del 118. Gli uomini del pronto intervento però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima nonostante i tentativi di rianimazione. Da una prima ricostruzione dei fatti, realizzata dopo aver ascoltato i testimoni, Gerardo era uscito di casa per gettare la spazzatura. Il suo cuore, purtroppo, ha smesso di battere.