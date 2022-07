Un incendio in corso in un condominio del rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere. In fiamme un vano ascensore. Il rogo si sarebbe propagato anche ad alcuni alloggi, rendendo necessaria l’evacuazione.

Santa Maria Capua Vetere, in fiamme palazzo del rione Iacp: evacuazione in corso

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio è scoppiato alle 15 circa all’interno di un’abitazione di via Giotto partendo dal vano ascensore. Il fumo ha invaso l’intero condominio e diversi alloggi sono stati coinvolti. Circa trenta le famiglie residenti nello stabile costrette a procedere all’evacuazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Tuttavia, come testimoniato dalla presenza degli operatori del 118, ci sono anche alcuni intossicati. Ancora da chiarire la cause del rogo: al momento l’ipotesi più probabile è che sia partito da un cortocircuito al pannello dell’ascensore. Presenti gli agenti della Municipale di Santa Maria Capua Vetere, la Polizia e i tecnici dell’Enel per ripristinare il guasto.