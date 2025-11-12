Prova a uccidere il compagno a coltellate. L’uomo è in fin di vita. È il drammatico episodio avvenuto ieri a Santa Maria Capua Vetere, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato una 40enne con l’accusa di tentato omicidio.

Santa Maria Capua Vetere, accoltella il compagno per motivi di gelosia: 35enne in fin di vita

Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna, al termine di un’accesa lite con il fidanzato convivente — un 35enne, anch’egli di origine marocchina — avrebbe impugnato un coltello da cucina con una lama di circa 20 centimetri, colpendolo più volte, tra cui una volta al torace.

L’aggressione, avvenuta tra le mura domestiche, sarebbe scaturita da motivi di gelosia. L’uomo, trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova in pericolo di vita. La donna, dopo l’arresto, è stata condotta presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.