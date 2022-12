Sono 22 i Big in gara che si esibiranno sul palco più importante d’Italia: il Festival di Sanremo che quest’anno giungerà alla sua 73esima edizione. Ad annunciare i nomi in gara è stato Amadeus al Tg1.

Sanremo 2023, svelati i nomi dei 22 Big in gara

“Il Festival di Sanremo deve puntare sulla tradizione imprescindibile per la sua forza, ma anche, se non soprattutto, sui giovani. In modo concreto: dandogli una vera opportunità. Mettendoli in campo e facendoli giocare da titolari”, ha detto il conduttore.

Sulle canzoni, ammette: “E’ stata una scelta difficile, ma sono felicissimo di questi 22 cantanti. Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto ascoltare una loro canzone, o più di una canzone, la discografia, i cantanti, tutti. E’ stato un lavoro meraviglioso. Pensate che ho ricevuto almeno 300 brani”.

Chi sono i cantanti

Ecco i nomi dei cantanti in gara:

Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, i Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante e Ultimo.

Ai Big si aggiungeranno i primi sei classificati nella finale di Sanremo Giovani, in programma il 16 dicembre, per un totale di 28 canzoni. Una novità assoluta nella storia del Festival “che sottolinea l’attenzione della direzione artistica di Amadeus alla musica e alle tendenze contemporanee del mercato”. Durante la finale di Sanremo Giovani si sapranno anche i titoli delle canzoni.

Le cinque serate

I Big parteciperanno con 28 canzoni inedite e si esibiranno a gruppi di 14 nella prima e nella seconda serata del Festival. Nella terza serata, quella del giovedì, i 28 Campioni si esibiranno tutti insieme, mentre venerdì, nella quarta serata, quella dei “duetti”, interpreteranno un brano tratto dal repertorio della musica italiana e internazionale degli anni 60/70/80/90 (ciascun cantante con un altro artista). Poi nuova esibizione il sabato durante la serata finale. Sempre sabato, dopo le votazioni, la finalissima a tre per contendersi la vittoria nella categoria Campioni. Al fianco di Amadeus, ci sarà Gianni Morandi. Chiara Ferragni sarà sul palco dell’Ariston probabilmente la prima e l’ultima serata.