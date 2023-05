La Sanità Campana necessita di risorse per una nuova rinascita. Tante le criticità dalla carenza di personale alle strutture. Sebbene vi sia un piano di investimenti dedicato, si attendono le risorse. Come spiega il Consigliere Regionale Giovanni Porcelli a margine del Convegno Nazionale organizzato dalla Società Italiana Riabilitazione con la partecipazione di Evoluzione&Salute e ACSI, dal titolo “La Riabilitazione “mancata” dall’incremento del fabbisogno alla gestione trasversale della richiesta Corso di Aggiornamento “Proposte di appropriatezza clinica ed organizzativa per migliorare l’assistenza riabilitativa.