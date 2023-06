Sabato sera di terrore a Giugliano. Scene da far west in pieno centro. Intorno alla mezzanotte una rissa tra via Roma e Corso Campano è culminata in colpi di pistola e coltellate.

Il primo bilancio parla almeno di due feriti, di cui uno minorenne. Le loro condizioni sarebbero gravi. Secondo una primissima ricostruzione, ci sarebbe stata prima una rissa tra giovanissimi in piazza Matteotti. Poi successivamente sarebbe partito il raid punitivo. Alcuni ragazzi sarebbero tornati sul posto accompagnati da altri adulti. Lì è partito il caos. Prima le coltellate, poi la risposta con alcuni colpi di pistola. Ovviamente è scattato il fuggi fuggi tra tanti ragazzi che si trovavano all’esterno dei locali della movida.



I feriti sono stati trasporti all’ospedale San Giuliano di Giugliano. La dinamica precisa è al vaglio dei poliziotti del locale commissariato che indagano sulla vicenda e sono intervenuti anche sul posto per effettuare i rilievi del caso.