Rapina la donna che gli offre un passaggio in auto. I Carabinieri della stazione di San Prisco hanno tratto in arresto un uomo, classe 1995 e residente nell’area casertana, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina.

San Prisco, offre un passaggio a un uomo: lui la minaccia e la rapina. Arrestato 31enne

Secondo quanto ricostruito dai militari, durante il tragitto l’uomo avrebbe assunto nei confronti della vittima una condotta aggressiva e minacciosa, riuscendo a impossessarsi della sua borsa, contenente circa 250 euro in contanti, per poi allontanarsi.

Poco dopo, sul posto è intervenuto un familiare dell’indagato che, alla presenza dei Carabinieri, ha riconsegnato la borsa alla vittima. Quest’ultima ha tuttavia constatato che all’interno non vi era più il denaro contante. Le immediate ricerche avviate dai militari hanno consentito di rintracciare il sospettato presso la propria abitazione.

Il tentativo di fuga

Nel corso dell’intervento dei militari, l’uomo avrebbe improvvisamente tentato di allontanarsi scavalcando la ringhiera del balcone. Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccarlo, scongiurando il rischio di fuga. La somma di 250,00 euro, sottratta alla donna, è stata recuperata e restituita alla vittima. Al termine degli accertamenti, l’arrestato è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.