Blitz della Squadra Mobile di Caserta nella lotta al traffico di droga: 22 persone sono state arrestate con l’accusa di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, ha smantellato un’organizzazione criminale attiva nel comune casertano di San Nicola La Strada.

San Nicola La Strada: maxi operazione antidroga: 22 arresti per traffico di stupefacenti

Gli investigatori hanno scoperto che il gruppo aveva scelto come base di spaccio una rotonda vicino a un parco pubblico, situata lungo un’importante arteria stradale, dove venivano cedute dosi di hashish in qualsiasi momento della giornata.

Le indagini sono state supportate dall’installazione di numerose telecamere, che hanno permesso di documentare le cessioni, sequestrare la droga e identificare numerosi acquirenti, segnalati all’Autorità amministrativa.

L’inchiesta ha permesso di ricostruire la struttura dell’associazione, individuando i ruoli dei singoli membri all’interno del gruppo criminale. Tutti i 22 arrestati vantano pregiudizi per reati analoghi, tra cui detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura.