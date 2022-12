SAN MARCELLINO (CE) – Chiesa stracolma e grande successo per il Concerto “Natale In …..Canto” 2022 andato in scena il 28 dicembre 2022, nella splendida cornice della Chiesa di San Marcellino Prete e Martire. Il tradizionale “Concerto di Natale” è stato organizzato dalla Pro Loco di San Marcellino APS, in collaborazione con il Comune di San Marcellino e la Parrocchia di San Marcellino P.M.

La regia e la direzione del Concerto è stato affidata al gruppo di musicisti “Zampella Harmonia” composto dal Maestro Fabio Mirabelli al pianoforte , dai violinisti Pasquale Picone e Ciro Formisano, da Eleonora Ciervo alla viola, da Diego Di Guida all’oboe, da Maddalena Olivieri al violoncello. La serata è stata arricchita dalle voce della soprano Alessia Tortora e del tenore Giampaolo d’Ambrosio. Le Corali della Chiesa di San Marcellino hanno creato il giusto clima musicale con la regia e la direzione della dottoressa Adele Zampella.

Il gruppo ha intrattenuto il pubblico con brani classici e moderni, riscuotendo continui applausi e rendendo la serata straordinaria con interpretazioni magiche e suggestive. Durante la presentazione dell’evento, il presidente della Pro Loco San Marcellino, Avv. Giovanna Vesta, ha indicato la scelta di quest’anno per il Concerto di Natale come “obiettivo principale della nostra Associazione al fine di promuovere e valorizzare il territorio e tutte le sue eccellenze , avendo principale premura di promuovere giovani talenti del nostro Paese. Per questo motivo, la Pro Loco San Marcellino ha deciso di guardare al territorio e di affidare la regia e la direzione del Concerto di Natale ad una giovane musicista talentuosa, nostra concittadina, che in questi anni sta vivendo un crescendo musicale e professionale: la Dottoressa Adele Zampella. Tra i tanti talenti presenti nel nostro territorio voglio complimentarmi anche con il violinista Pasquale Picone, giovanissimo musicista di San Marcellino. Il concerto di quest’anno è una dedica al nostro Paese San Marcellino e ai nostri giovani talenti”.

