San Giorgio Martire, ieri il gran finale dei festeggiamenti

Il gran finale dei festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire ha illuminato Ducenta, richiamando una straordinaria partecipazione di fedeli. La solenne processione ha attraversato le vie della città tra momenti di profonda devozione ed emozione. A guidare il corteo religioso il parroco don Giuseppe Marino insieme al sindaco Michele Apicella, a testimonianza del forte legame tra comunità e istituzioni. A scandire le varie soste del percorso sono stati spettacolari fuochi pirotecnici, che hanno regalato uno show di luci e colori indimenticabile, chiudendo la festa patronale nel migliore dei modi.