Trentola Ducenta, conferita cittadinanza onoraria a Cardinale Zuppi: “Mi sento a casa”

Da ieri il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è ufficialmente cittadino onorario di Trentola Ducenta. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio presso l’aula consiliare, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. Una visita attesa da tempo dalla comunità. Al suo arrivo il cardinale è stato accolto da numerosi cittadini, in una giornata seguita in diretta da Teleclubitalia.

Poco prima della cerimonia, l’emozionante abbraccio con i familiari, le cui origini sono legate proprio a Trentola Ducenta. Il conferimento della cittadinanza onoraria si inserisce nel programma dei festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire, patrono della frazione Ducenta, organizzato dal Comitato festeggiamenti. In serata, la Santa Messa in piazza Padre Paolo Manna, presieduta dal cardinale Zuppi: un momento che ha suggellato il legame tra il presidente della CEI e la città trentolese.

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