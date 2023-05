Torna Ricomincio dalle Storie: il festival dello storytelling per bambini e ragazzi. La sua seconda edizione si terrà in Villa Falanga, a San Giorgio a Cremano(Na), dal 12 al 14 maggio.

La manifestazione, spin off della Fiera del Libro di Napoli “Ricomincio dai Libri“, anche quest’anno richiamerà e metterà in rete le tante realtà campane che si occupano di attività per bambini in un momento che sarà unico nel suo genere. Il festival, sostenuto dall’amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano, è inserito in San Giorgio M.A.G.I.E. Momenti Artistici Giocosi Interattivi Educativi – progetto incluso nel cartellone degli eventi metropolitani.

“La prima edizione è stata una scommessa, quasi un vezzo che la squadra di Ricomincio dai Libri, già rodata, si è concessa per poter dare il giusto spazio al target dei più piccoli, che in una fiera più generalista come quella di settembre forse non si riesce a dare. Ma vista la grande partecipazione dello scorso anno, non potevamo non fare la seconda edizione con un livello ancora più alto e appuntamenti per tutti. Sono sicura che non solo i piccini si divertiranno”, dichiara la presidente di Ricomincio dai Libri, Deborah Divertito.

A ribadire le novità di questa nuova edizione di Ricomincio dalle Storie è la direttrice artisticadel Festival, Viviana Hutter. “Anche quest’anno il festival ha richiamato l’attenzione di tantissimi professionisti, autori e case editrici. L’idea di scegliere come tema ‘oltre l’immaginazione’ è nata dal fatto che siamo dinanzi a una società che ci pone

Sintesi del programma di Ricomincio dalle storie

Start venerdì 12 maggio alle ore 9 con l’Ospedale dei libri. Alle 10 è prevista una chiacchierata con l’autore e scrittore Rosario Esposito La Rossa, mentre alle 10.30 ci sarà nella sala Collodi “Il domatore di libri” di Maria Strianese. Dalle 17 alle 20 a intrattenere i ragazzi di tutte le età “Ma dove vivono i cartoni?” mentre sempre alle 17 le

letture ad alta voce a cura di Tells Italy.

Sabato ricchissimo di eventi. Dalla “formazione alla lettura”(10-13) allo “yoga della risata”

(11-12), si passa all’Atelier Creativo (10-13) al Mastro Geppetto di Gennaro Pilla per poi

tornare il pomeriggio con “L’arte di comporre una storia”(17-18) ai racconti di Storie a

Manovella (18.30) per poi terminare la giornata con il laboratorio poetico creativo di Monica Bisi e il gioco-aperitivo “Spaccanapoli” (18.30).

La mattina di domenica partirà alle 10.30 con “A colazione con principesse e supereroi” per poi seguire l’evento del Teatro nel Baule con “Così vicini, così lontani”. Alle 12.30 ci sarà “In punta di penna” un workshop di narrazione e scrittura creativa per donne a cura di Agnese Palumbo e Viviana Hutter. Due gli eventi dedicati al fumetto: alle 17 con Gianmarco Bertone e alle 18 “Human Hero” con Luca Carnevale e Armando Grassitelli. Ad arricchire ancor di più il calendario, tantissime attività del progetto Giocolibro, finanziato

dal Centro per il libro e per la Lettura.

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita.

E’ richiesta prenotazione al numero 3393378840.

COMUNICATO STAMPA